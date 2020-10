Lärmaktionsplan Renningen Die Möglichkeiten der Stadt sind ausgeschöpft

Viele Werte haben sich seit der Einführung des Plans verbessert, berichtete der Bürgermeister Wolfgang Faißt. Bekannte Maßnahmen gegen den Verkehrslärm in der Stadt sind zum Beispiel die Lastwagen-Blitzer an den Ortseingängen der Leonberger und Rutesheimer Straße, der Lärmschutzwall und der Blitzer beim Gebiet Kindelberg an der B 295, lärmmindernder Asphalt auf der Bundesstraße und der Blitzer in der Bahnhofstraße, die wegen der Pflastersteine bei höheren Geschwindigkeiten großen Lärm verursacht.