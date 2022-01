Lärmaktionsplan In Weil der Stadt soll es leiser werden

Zum ersten Mal Thema im Gemeinderat war der Lärmaktionsplan in der jüngsten Sitzung dabei nicht: Bereits im April 2021 hatten die Stadträte ihre Zustimmung für die Beauftragung des Planungsbüros Planung + Umwelt gegeben. Nach der Vorstellung eines ersten Entwurfs lag der Lärmaktionsplan – und die darin enthaltenden vorgeschlagenen Maßnahmen – zum Ende des vergangenen Jahres schließlich für die Öffentlichkeit aus. Auch um die Einwände der Bürgerinnen und Bürger ging es also in der jüngsten Besprechung zum Thema Lärmaktionsplan.

Warum gemessen, nicht gerechnet?

Diese drehten sich zum Großteil um fehlende Berücksichtigungen einzelner Straßen, die die Einwohner als ebenfalls zu laut empfinden. Die Lärmkartierung des Landesamtes für Umwelt, auf die man sich bei der Erstellung des Lärmaktionsplans gestützt hatte, berücksichtige aber nur Straßen, die von mehr als 8 200 Fahrzeugen am Tag genutzt werden, betonte Dafni Markopoulou in ihrer Präsentation – in Weil der Stadt seien das besagte Ortsdurchfahrten.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Lärmschutz – Heimsheim will das Tempo drosseln

Und auch in Sachen Methodik gab es einige Anmerkungen: Warum habe man nicht selbst gemessen, hieß es etwa, statt sich auf eine reine Datenberechnung zu stützen? „Wir brauchen Mittelwerte“, erklärte Markopoulou. An wenigen Tagen zu bestimmten Zeitpunkten zu messen, helfe also in Sachen Datenlage nicht. „Bei Regen ist es ja zum Beispiel auch lauter als bei Trockenheit.“

Die Messungen ließen auch die Gemeinderäte nicht los: „Ich bin ein Freund davon, dass man Dinge misst“, sagte etwa Jürgen Widmann, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Er beantragte eine Langzeitmessung nach der Umsetzung der Maßnahme, „damit der Bürger sieht, was das gebracht hat.“ Die Kommune will nun prüfen, in welchem Rahmen das umsetzbar ist. Der neuen Fassung des Lärmaktionsplans stimmten die Gemeinderäte mit fünf Enthaltungen zu.

Für die Umsetzung ist man optimistisch

Und wie geht es weiter? Die Aufstellung des Lärmaktionsplans befriedigt in erster Linie die Erfüllung der EU-Richtlinie, die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen liegt nun beim Landratsamt und dem Regierungspräsidium. Auf Nachfrage von SPD-Stadtrat Felix Mayer betonte Bürgermeister Christian Walter, dass man diesbezüglich „sehr optimistisch“ sei. Die Wünsche des Stadt würden sich mit denen des Landratsamtes decken. „Dann ist es nur noch eine Formalie, dass es ans Regierungspräsidium geht.“