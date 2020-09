Längere Schließzeit in Gärtringen Schlachthof wird vor Inbetriebnahme umgebaut

Gärtringen - Der Gärtringer Schlachthof im Kreis Böblingen bleibt für längere Zeit geschlossen. Vor knapp zwei Wochen ist der Betrieb dort eingestellt worden, nachdem Tierschützer Videos über Missstände und Tierquälereien in dem Betrieb veröffentlicht hatten. Ziel des Schlachthofs sei es, „die baulichen Mängel vor einer erneuten Inbetriebnahme zu beseitigen und die regionale Vermarktung und das Tierwohl zu stärken“, teilt das Böblinger Landratsamt mit. Deshalb dürfte mit einem Neustart eher in einigen Monaten als in wenigen Wochen zu rechnen sein, heißt es in der Mitteilung.