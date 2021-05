Längenbühl Renningen Das Naturtheater plant für den Sommer

Premieren am 24. und 25. Juli

Die Aufführung von „Sherlock Holmes – Tod im Nebel“, in einer Bearbeitung von Jürgen von Bülow, feiert Premiere am Samstag, 24. Juli, um 20 Uhr. Am Sonntag, 25. Juli, ist Premiere für „Tischlein deck dich, Esel streck dich, Knüppel aus dem Sack“ nach dem Märchen der Gebrüder Grimm in einer Bearbeitung von Janne Wagler. Von da an bis einschließlich 29. August sind an jedem Wochenende, von Freitag bis Sonntag, Aufführungen eingeplant. Der Tag der offenen Tür, vorgesehen für den 9. Mai, musste ersatzlos ausfallen, der nächste Termin ist erst für 2022 angesetzt.

Kartenreservierungen sind online und per E-Mail ab sofort möglich, das Info- und Kartentelefon ist ab dem 1. Juli erreichbar. Kontakt: www.naturtheater-renningen.de, E-Mail: karten@naturtheater-renningen.de, Telefon 0 71 59 / 4 97 96 30. Weitere Informationen gibt es über die Homepage oder per E-Mail an info@naturtheater-renningen.de. Auszüge aus dem Stück „Tischlein deck dich“ sind online zwar nicht zu sehen, aber dafür zu hören – als Hörspiel. Dieses ist ebenfalls auf der Homepage des Vereins zu finden.