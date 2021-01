L 1182 bei Weil der Stadt Mercedes prallt gegen Bäume

Mehr als 40 000 Euro Schaden

Während der Unfallaufnahme musste die L 1182 für etwa anderthalb Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich am Fahrzeug auf geschätzte 40 000 EUR und an den beiden Bäumen auf etwa 3500 Euro.