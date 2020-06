L 1182 bei Weil der Stadt Auto kippt um

Weil der Stadt - Ein Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 1182 zwischen Hausen und Merklingen ereignet hat. Ein 26-jähriger Suzuki-Fahrer war auf der Landesstraße von Hausen kommend in Fahrtrichtung Merklingen unterwegs. Vor dem Suzuki mussten zwei Fahrzeuge bremsen. Der Suzuki-Fahrer konnte aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und wich in der Folge nach rechts in die Böschung aus. Das Fahrzeug kippte daraufhin um und kam auf der Fahrerseite zum Liegen.