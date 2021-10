L 1140 bei Hemmingen Landesstraße wird gesperrt

Strohgäu - Die Landesstraße 1140 bei Hemmingen wird voll gesperrt – und zwar von Montag an, 18. Oktober. Darüber informieren die Gemeindeverwaltung und das Landratsamt. Konkret ist die rund 1,3 Kilometer lange Strecke zwischen dem Hemminger Ortsausgang und dem Bahnübergang in Richtung Ditzingen-Heimerdingen betroffen. Wegen der Sanierungsarbeiten wird der Streckenabschnitt ab der Einmündung Falkenstraße voll gesperrt. Die L 1140 bleibt für Anlieger in Heimerdingen innerörtlich bis zur Einmündung in das Industriegebiet Nord befahrbar. Die Sanierungsarbeiten dauern wohl bis zum Ende der Herbstferien.