KZ-Gedenkstätteninitiative Leonberg Lotsen durch dunkle Zeiten der Geschichte

Wie kommen Diktatoren ans Ruder?

Dabei sei es so wichtig, den jungen Leuten – aber auch den älteren – die Geschichte des KZ Leonberg zu vermitteln. „Daraus kann man so viel für heute ableiten. Wie kann Demokratie kaputtgehen? Wie kann es sein, dass Diktatoren plötzlich ans Ruder kommen? Warum haben sich die Menschen das gefallen lassen? Warum sind sie mitgelaufen?“ Das seien Fragen über Fragen, die die Erfahrungen aus der Geschichte dieser dunklen Zeit beantworten können.

Deshalb wünscht sich Marei Drassdo, dass mehr jung-gebliebene Rentner diese Lücke füllen. „Wer, wenn nicht sie?“, fragt sie. „Noch zu jung fürs Kreuzfahrtschiff, aber doch alt genug, um zu wissen, dass Demokratie kein Selbstläufer ist“, meint sie. Dieses Wissen weiterzugeben, sei wichtig. „Es ist wirklich ein gutes Gefühl, wenn man merkt, dass es bei den Besuchern ankommt“, weiß sie aus Erfahrung.

Viele Fragen und Betroffenheit

„Dass bei den Schülern von den Ausführungen des Lotsen an diesem trüben Apriltag einiges angekommen ist, merkt man sehr deutlich. Man sieht in fragende Gesichter, oftmals auch in betroffene“, schildert Marei Drassdo. So habe man das Ganze noch nicht gesehen, laute häufig das Fazit nach den zwei Stunden. „Ich hatte vor unserer Exkursion nicht gewusst, dass in Leonberg ein KZ war“, oder „Dass die Häftlinge nur noch Nummern waren, nicht wie Menschen behandelt wurden, hat mich am meisten berührt“ – und am Schluss der Wunsch: „Ich hoffe, dass sich das nie mehr wiederholt.“

Auch wenn Führungen das „Hauptgeschäft“ der Gedenkstätte sind, so gibt es noch viele andere Aktivitäten: Vorträge, Lesungen, Ausstellungen. „Wir verstehen uns als politische Kraft und wollen dies auf verschiedenen Wegen umsetzen. Da ist noch viel Luft nach oben“, sagt die Vorsitzende. Und es gebe hinter den Kulissen viel Notwendiges, das zu bewältigen sei. Von den Finanzen über Instandhaltungsarbeiten, Archivarbeiten und Lotsenschulung bis hin zu Mitgliedererfassung. „Wir haben viele Betätigungsmöglichkeiten, da ist für jeden Geschmack und jedes Talent etwas dabei.“