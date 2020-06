Durch den Unfall wurden Schäden an der Fahrbahn, einem Wechselverkehrszeichen, an Betongleitwänden und an Schutzplanken verursacht. Der Gesamtschaden auf der Autobahn beläuft sich auf rund 100 000 Euro, teilt das Regierungspräsidium Stuttgart am Montagnachmittag mit. Noch am Unfalltag selbst laufen erste Sanierungsarbeiten, am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag geht es weiter.