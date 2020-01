Kurt Wendel wird 80 In Wanderstiefeln durch seine geliebte Heimat

Weit über die Grenzen des Heckengäus hinaus ist er als begeisterter Wanderfreund bekannt: „Wenn in Weissach Volkswandertag ist, dann ist bei uns im Haus jedes Bett belegt“, sagt seine Frau Inge und lacht, denn an diesem Tag kommen viele der langjährigen Wanderfreunde nach Weissach und nehmen gerne die Gastfreundschaft der Wendels an.