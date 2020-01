Kurioses aus Vaihingen an der Enz 20-Jähriger wird geblitzt und klaut Teile der Messanlage

Vaihingen/Enz - Ein 20-Jähriger Autofahrer ist nahe Vaihingen an der Enz geblitzt worden– und anschließend in Panik geraten. Das kommt ihn nun teuer zu stehen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Donnerstag gegen 20.50 Uhr mit seinem Mini auf der Bundesstraße 10 auf Höhe der Enzweihinger Steige mit erhöhter Geschwindigkeit in die Radarfalle gerauscht. Zunächst fuhr er weiter, dann bekam er es mit der Angst zu tun und drehte um. Circa zehn Minuten später war er wieder da, stellte seinen Mini am Fahrbahnrand ab und rannte über alle vier Fahrspuren. Dort griff er sich die Blitzlichter, rannte zurück zu seinem Wagen und verstaute sie. Ein Experte für solche Anlagen scheint der 20-Jährige aber nicht zu sein. Kameras und Speichermedien nahm er nämlich nicht mit.