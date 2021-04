Kurioser Polizeieinsatz in Leonberg Lama-Treiben mitten im dichten Schneegestöber

Mit Polizeikette zurück ins Gehege

Mit einer Polizeikette gelang es, die entflohenen Lamas in einer durch Hecken gebildeten „Sackgasse“ dingfest zu machen. „Nach Herstellung der statischen Lage“, wie es in der Mitteilung der Polizei heißt und was im Polizei-Jargon so viel bedeutet wie, dass die Übeltäter festgenommen wurden, konnten die Tiere mit Hilfe der Eigentümer und den zwischenzeitlich eingetroffenen elf Mitarbeitern der Tiernotrettungen Unterland und Böblingen gefangen werden. Unter Aufrechterhaltung der Polizeikette führten die Retter die Ausbrecher nach etwa zweieinhalb Stunden zurück in ihr Gehege.