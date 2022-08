Um 11 Uhr eröffnet die Erste Bürgermeisterin Josefa Schmid am Sonntag, 14. August, den Höfinger Kunstmarkt. Bis 18 Uhr gibt es dann rund um Hörnsteins Höfle, Am Schlossberg 9, wieder viel zu schauen und zu erwerben. Der Markt findet bereits zum 23. Mal statt, pandemiebedingt musste er in den vergangenen zwei Jahren allerdings ausfallen.