Kunsthandwerkermarkt Ditzingen lädt zum Bummeln und Shoppen ein

Wer jetzt am Wochenende, am letzten der Osterferien, Lust und Zeit auf eine Veranstaltung unter freiem Himmel hat, bei der es viel zu sehen, zu stöbern und einzukaufen gibt, der ist in der Ditzinger Kernstadt möglicherweise genau richtig. Dort findet nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder der Ditzinger Markt der Töpfer, Künstler und Kunsthandwerker statt. Der Rathaussprecher Jens Schmukal formuliert es so: „Am 23. und 24. April kommen zum 16. Mal kleine Werkstätten mit ihren in Handarbeit hergestellten kreativen Arbeiten zu einer der schönsten und hochwertigsten Veranstaltungen in der Region für handgearbeitete Artikel.“