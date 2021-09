Kunsthandwerk und Landwirtschaft Marktwochenende in Weil der Stadt

Landwirtschaft ist wichtig für Weil der Stadt

Dass der Bauernmarkt wieder stattfinden kann, sorgt rundum für Freude: Bei den Landwirten, bei der Stadt und auch bei Bürgermeister Christian Walter. Allerdings kann er nicht vor Ort sein – auch, wenn er sich sehr auf den ersten in seine Amtszeit fallenden Besuch des Bauernmarktes und des parallel stattfindenden Kunsthandwerkermarktes gefreut hat. Zum Termin am 18. September ist er mit einer Delegation in der Weiler Partnerstadt Bra in Italien. „Die Landwirtschaft ist sehr wichtig für Weil der Stadt“, betont Christian Walter. Umso schöner sei es für die Landwirte, sich nun auf dem Bauernmarkt präsentieren zu können.