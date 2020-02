Kunstforum Rutesheim Viel Kunst, Salonmusik und eine Fotoschau der Jugend

Mit Charme und Spielwitz

Das Jahresprogramm startete am vergangenen Sonntag unter dem Motto „Zwiegespräche“ mit der Eröffnung einer Ausstellung, in der Werke von Margot Kupferschmidt und Michael Weick gezeigt werden. Malerei und Skulptur treffen dabei aufeinander. Unbeschwerte Salonmusik, mit Charme und Spielwitz vorgetragen, erwartet die Besucher am 6. März, um 19.30 Uhr in der Schulaula, wenn die Stuttgarter Saloniker erstmals in Rutesheim gastieren. „CrossOverClassics“ heißt das Programm des Ensembles, das mit Leichtigkeit die üblichen Genregrenzen in der Musik überwindet. Drei Wochen danach – am 29. März, um 11.15 Uhr – beginnt in der Christian-Wagner-Bücherei die Ausstellung „Faszination der Klarheit“. Zu sehen sind feine Objekte aus Eisen- und Kupferdraht sowie Papierarbeiten von Christel Friedmann.