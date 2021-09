Kunstautomat in Leonberg Das Kunstwerk gibt Rätsel auf

Ist das etwa ein neuer Zigarettenautomat?

Wer oben in den Schlitz vier Euro einwirft und anschließend an der Lade zieht, erhält eine Schachtel, in der sich neben Informationen zu der Künstlerin oder dem Künstler ein kleines Kunstwerk befindet – „Art in the Box“ oder „Kleine Kunstwerke, in der Schachtel“, wie es auf dem Automaten steht.