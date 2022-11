Kunstaktion Schwarzes Sonntagskleid für die Leonberger Balance

Die Bandbreite seines künstlerischen Schaffens bildet eine am Sonntag eröffnete Ausstellung des Galerievereins ab. Auf die Idee, seine Holzskulpturen durch Feuer weiter zu bearbeiten, sei er durch einen Brandanschlag auf eines seiner Werke in Nordhorn 1982 gekommen, erklärt Rennertz, dessen Arbeiten inzwischen in Museen und Galerien weltweit zu finden sind. Eva Ott, die Vorstandsvorsitzende des Galerievereins, sagt, dass Rennertz der erste in Deutschland gewesen sei, der mit der Kettensäge ans Holz gegangen ist. Eigentlich sollte die Kunstaktion auf dem Leonberger Marktplatz stattfinden, doch das Verkehrsamt habe das nicht erlaubt. Der Oberbürgermeister Martin Georg Cohn sagte augenzwinkernd, dass er gar nicht verstehe, warum man die „Leonberger Balance“ anzünden wolle, weil man die doch brauche.

Ausstellung bis Ende Dezember

Bis 31. Dezember 2022 zeigt der Galerieverein in der Zwerchgasse Werke von Karl Manfred Rennertz. Führungen sind am 27. November und 11. Dezember, jeweils 16 Uhr, sowie am 1. Dezember, 18.30 Uhr. Die „Leonberger Balance“ ist bis Ende Dezember auf dem Platz vor dem Künstlerhaus in der Eltinger Straße 11 zu sehen.