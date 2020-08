Kunstaktion auf Plätzen Menschen werden öffentlich

In der direkten Nachbarschaft Gerlingens stehen in Leonberg auch die Fragen „Was ist noch privat? Was ist schon öffentlich?“ im Mittelpunkt. Im Stadtpark entsteht nach Plänen von Bernd Oppl ein Zimmer – mit zwei Wänden. Jeder kann hineingehen. Die Besucher werden in Zeitraffer gefilmt – und, wenn sie lange genug bleiben, auf dem so entstehenden Film sichtbar sein. „I’m after me“ heißt die Installation. Sie „macht das Gefühl, beobachtet zu werden, spürbar“, sagt Tom Kleinfeld aus dem Rathaus.

Stadtrundgang in Ludwigsburg

In Ludwigsburg wird der Festivalbeitrag der Künstlergruppe Rimini Protokoll nicht an einem Ort stehen. „Remote Ludwigsburg“ führt Menschen zu vielen Orten. Die vorab nicht verraten werden. „Unsere Stadt hat ausgedehnte öffentliche Plätze, beliebte und versteckte, überraschende Orte“, sagt Wiebke Richert, die Leiterin des Fachbereichs Kunst und Kultur im Rathaus. Ludwigsburg habe sich als Gründungsmitglied der Kulturregion an fast jeder der großen Kunstaktionen beteiligt. Das Thema „Öffentlichkeit versus Privatheit“ sei „für jede Stadt relevant“.

Über den Marktplatz unbeobachtet zu gehen, wird in Kornwestheim vom 30. September bis zum 18. Oktober nicht möglich sein. Der belgische Medienkünstler Dries Depoorter baut dort eine Überwachungskamera auf. Und die zeichnet nicht nur auf, was in ihrer Umgebung passiert. Die künstliche Intelligenz spricht über einen Lautsprecher zudem die ins Visier genommene Person an. Jeder Satz der sprechenden Installation beginnt mit „Ich sehe . . .“ Wie reagieren die Passanten? Antworten sie? Schauen sie verärgert weg? Sind sie verwundert über das, was die künstliche Intelligenz leisten kann? Dries Depoorter lädt das Publikum ein, spielerisch mit seiner Installation zu interagieren und sich Gedanken darüber zu machen, wie sehr die Technologie schon in ihr Leben eingreift.

Literaturprojekt in Marbach

In Marbach gibt es natürlich ein Literaturprojekt, sagt Melanie Salzer vom städtischen Kulturamt. Die österreichische Künstlerin Andrea Maurer stiehlt Wörter zurück, zerlegt wüste Texte und schafft daraus Poesie. Die sprachexperimentelle Performance soll vor dem Literaturmuseum der Moderne zu einer raumgreifenden Installation heranwachsen. Vom 1. bis 10. Oktober verwandelt die Künstlerin Kontoauszüge in Zahlenbilder, Mahnungen in Liebesbriefe oder Urkunden in Buchstabensonaten.

In Remseck sollte zur Eröffnung der neuen Stadthalle am 26. September die „Remseck Suite – Komposition für Blasmusik und Chor“ aufgeführt werden. Wegen Corona muss dies auf den 12. Juni 2021 verschoben werden, zur Einweihung des neues Marktplatzes. „Während des Festival-Zeitraumes kann kein Projekt stattfinden“, erklärt eine Sprecherin des Rathauses mit Bedauern.

Mitarbeit: Werner Waldner, Sandra Brock

Zeitraum:

Die Kunstaktion der Kulturregion Stuttgart „Unter Beobachtung – Kunst des Rückzugs“ findet statt vom 25. September bis zum 18. Oktober 2020 in 21 Städten der Region. Sechs davon sind im Landkreis Ludwigsburg.

Ditzingen:

„Die Insel“ steht auf dem Laien. Das kreisrunde Podest, 3,50 Meter über dem Boden, kann jeder nach Anmeldung besteigen.

Gerlingen:

Das gläserne Buswartehäuschen am Rathausplatz wird für drei Wochen zum Wohnzimmer. Die Künstlerin bittet zum Talk.

Ludwigsburg:

Die Teilnehmer der Kunstaktion begeben sich als Gruppe auf einen besonderen Rundgang durch die Innenstadt. Dieser findet an etwa 20 Terminen statt.

Kornwestheim:

Auf dem Marktplatz werden die Passanten nicht nur mit einer Kamera beobachtet – sondern auch über Lautsprecher angesprochen.

Marbach:

Vor dem Literaturmuseum der Moderne werden Schriftstücke und Gegenstände von Einwohnern eingesammelt. Die Performancekünstlerin gibt den Dingen dann eine neue Bedeutung.

Remseck

: Hier gilt eine zeitliche Ausnahme: Die Aktion läuft erst im nächsten Jahr.

Leonberg:

Im Stadtpark entsteht ein Zimmer mit zwei Wänden. Die Besucher werden in Zeitraffer gefilmt. Eine besondere Beobachtung.