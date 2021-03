Leonberg - Zum zweiten Mal hintereinander wird es keine Lange Kunstnacht in Leonberg geben. Coronabedingt fällt auch diese Traditionsveranstaltung im April aus. Alle zwei Jahre beteiligt sich auch die Rutesheimer Künstlerin Rose Fiedler an der „Lakuna“ und stellt bei Raumausstattung Haug aus. Die Leonberger Firma hat seit einiger Zeit zudem das Schaufenster der früheren Metzgerei am Marktplatz angemietet.