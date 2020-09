Kulturprojekt in Leonberg Vom Leben unter Beobachtung

Wenn morgens die Sonne über dem Stadtpark aufgeht, wird der Betrachter nicht nur zufällig an eines der Spätwerke des amerikanischen Malers Edward Hopper, „Sun in an empty room“, erinnert. Denn dieses Gemälde hatte Bernd Oppl, der in Österreich schon mehrfach ausgezeichnet wurde und dessen Arbeit vom Österreichischen Kulturforum unterstützt wird, als Ausgangspunkt für seine Skulptur genommen. Auch der Titel seines Werkes, „I’m after me“, stammt von Edward Hopper selbst, erzählt Bernd Oppl. Der Satz hat für ihn vielfältige Bedeutung und kann ebenso wie sein Kunstwerk für die Suche nach sich selbst in äußeren und inneren Räumen stehen.