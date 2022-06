Kulturpfingsten Künstler sind zurück in der Lahrensmühle

Lesen Sie aus unserem Angebot: Es klappert das Mühlrad am rauschenden Bach

In diesem Jahr findet Kulturpfingsten bereits zum 20. Mal statt. Hätten Sie sich das beim Start vorstellen können? Wer hatte einst die Idee dazu?

Wie so vieles hat auch Kulturpfingsten eine Eigendynamik entwickelt. Zur Eröffnung des Glemsmühlen-Radwanderwegs wurden alle Mühlen gebeten, eine Attraktion zu bieten. Ich bin daraufhin auf Karl Kollmann, den damaligen Vorstand der Christian-Wagner-Gesellschaft, zugegangen mit der Frage, ob er nicht ein Wagner-Gedicht am Originalschauplatz vortragen wolle. Dazu muss man wissen, dass Christian Wagner ein Gedicht über die Lahrensmühle (Veitenmühle) verfasst hat. Begleitet mit Musik hat sich so die Reihe „Lyrik und Jazz in der Lahrensmühle“ entwickelt. Das kam so gut an, dass wir quasi eine Wiederholung nach der anderen gemacht haben. Das historische Ambiente der denkmalgeschützten Lahrensmühle trägt sicher zur guten Atmosphäre bei. Auch die Musiker und Künstler fühlen sich hier sehr wohl und loben die Akustik im Mühlenraum.

Maskentragen erwünscht

Gab es über die Jahre Veränderungen?

Ja, ich sprach ja schon von der dynamischen Entwicklung. Schon früh kam der Stadtverband für Kultur als Veranstalter dazu und hat das Programm am Samstag und Sonntag unter seine Fittiche genommen. Der Pfingstmontag – das ist der Deutsche Mühlentag – blieb weiterhin in der Hand der CWG. Mit den Ausstellungen bildender Künstler in der ebenfalls denkmalgeschützten Mühlenscheuer wurde das Angebot erweitert.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wohnen in der historischen Ölmühle

Gibt es noch Corona-Vorsichtsmaßnahmen bei den Veranstaltungen?

Offiziell sind die Beschränkungen ja aufgehoben, aber wir werden die Besucher bitten, zu ihrem eigenen Schutz und dem anderer Masken zu tragen. Wenn das ein Großteil des Publikums tut, sollte das der Sache dienlich sein. Natürlich werden wir in der Pause gründlich lüften und sogar die Fenster während der Veranstaltungen offenlassen, sofern die Temperaturen es erlauben.