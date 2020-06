Kulturgut im Strohgäu Die Mühle nährt nach wie vor den Mann

Außerplanmäßig waren auch die Mehlbestände, welche die Müller an der Glems im März und April verkauft haben. Eine Stunde lang hätten die Leute vor dem Laden der Tonmühle gewartet, erzählt Ulrich Siegle. Markus Birenbaum berichtet von einer Frau, die mehrmals gekommen sei und für die gesamte Verwandtschaft insgesamt 120 Tüten Mehl gekauft habe – à fünf Kilo. Mittlerweile verkaufe man nur noch etwa 50 Prozent mehr pro Woche wie in der Vor-Corona-Zeit, berichtet Zechles-Müller Thomas Siegle. Sein Kollege Birenbaum befürchtet und bedauert eines: „Ein Teil des gehamsterten Mehls wird rausfliegen.“ Schade drum.

Hinter Ditzingen trifft der Wanderer oder Radfahrer an der Glems auf weitere acht aktive oder ehemalige Mühlen. „Wir sind noch in Betrieb, unser Mühlenladen ist gut nachgefragt“, erzählt Christa Nonnenmacher von der Stumpenmühle in Schwieberdingen. An Pizzerien und Bäckereien liefere man Mehl, im Laden wird es an Privatkunden verkauft: Weizen aus dem Strohgäu, Roggen aus Hemmingen, Dinkel aus dem Land. Ihre Prognose für die Zukunft, nachdem sich der Corona-Boom („wir mussten schaffen wie blöd“) gelegt hat? „Ich habe die Hoffnung, dass wir ein paar neue Kunden gewonnen haben“, sagt Christa Nonnenmacher.

Aus der Mühle wird ein Veranstaltungszentrum

In der Bruckmühle, zwei Kilometer weiter, wird ebenso nicht mehr gemahlen wie in der Neumühle. Die Bruckmühle, ebenso Jahrhunderte alt wie die anderen Mühlen an der Glems, wurde 1970 stillgelegt. Aber erst seit gut 15 Jahren ist dort wieder Betrieb: Die Gemeinde Schwieberdingen hatte das Areal samt Gebäude 1992 erworben, gut zehn Jahre später umgebaut und 2004 als kleines Veranstaltungszentrum („Bürgerhaus II“) wieder eingeweiht. In der Neumühle, nochmals einen Kilometer weiter, sind mittlerweile luxuriöse Eigentumswohnungen entstanden.

Auch in der Spitalmühle in Markgröningen laufen die Mahlwerke seit 2012 nicht mehr. Hans-Hermann Kefer, der letzte Spitalmüller, hat aber nach wie vor mit dem weißen Nahrungsmittel zu tun. „Ich verkauf Mehl aus einer Mühle in Vaihingen, vom Lastwagen runter“, erzählt er, „montags in Möglingen, donnerstags in Tamm, freitags in Asperg und samstags in Markgröningen.“ Damit das Mühlengewerbe nicht vollends den Bach, Verzeihung, die Glems, runter geht.