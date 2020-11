Kulturforum Rutesheim Gegensätze auf die Spitze treiben

Mitunter werden auch persönliche Belange oder Reiseerinnerungen in künstlerische Formen gekleidet, mal witzig, mal zum Nachdenken anregend. Letzteres zum Beispiel, wenn ein politisch-gesellschaftliches Thema Eingang in die Kunst findet. In jedem Fall laden die Arbeiten der Mitglieder des Kulturforums dazu ein, manche Überraschung aufzuspüren und im Spiel der dargestellten Gegensätze eigene Interpretationen herauszufinden.