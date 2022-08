Kulturfestival Ditzingen Langersehntes Wiedersehen im Zeltcafé

Besser hätte es nicht sein können am Freitagabend, für die Gäste nicht, für die Organisatoren aber auch nicht. Das Wetter hält, es bleibt trocken, es ist ein milder Sommerabend. „The Fabulous South Tunes“ spielen, im Zeltcafé ist schon gut was los. Die Atmosphäre ist geprägt von einem Grundrauschen angeregter Gespräche, die in kurzer Distanz gut möglich sind. Wer vor allem der Musik lauschen will, steht oder sitzt weiter vorne, unmittelbar vor der Bühne. Senioren, Erwachsene, Jugendliche, Kinder – die sich auf den Klettergerüsten des angrenzenden Schulgeländes austoben – haben hier ihren Platz. Kinderwagen und Rollator, am Wegesrand abgestellt, zeugen davon. Es ist Zeltcafé, es ist wie immer. „Es ist wie ein Heimkommen“ – dieser Satz ist an diesem Abend nicht nur einmal zu hören. Besucher und langjährige Helfer äußern sich nahezu mit denselben Worten.