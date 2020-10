Festival der Kulturregion Stuttgart ist eine große Herausforderung

Wolfgang Kuhn, eiserner Motorradfahrer zu jeder Jahreszeit und Besucher am Mittwochabend, muss viel beobachten, um sicher durch den Verkehr zu kommen. „Aber ich hasse es, beobachtet zu werden“, gibt er zu, und glaubt sich in dem Film, der zur Installation entstand, erkannt zu haben. Das ist eigentlich kaum möglich, da die Sequenzen viel zu kurz waren. Eine Kamera in der begehbaren Skulptur macht alle fünf Minuten ein Foto, das Material wird zu einem Loop zusammengeschnitten. Dieser Film, den Bernd Opplzur Grundlage des Künstlergesprächs machte, reflektierte in höchst interessanter Weise die Stimmung des Hopperschen Werks. Es hatte den Künstler Oppl zu seiner Arbeit inspiriert. Ein Effekt, der durch die nach Osten ausgerichtet Skulptur mit viel Morgenlicht erreicht wurde und dadurch den Titel des Hopperbildes „sun in an empty room“ interpretierte.