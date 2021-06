Leonberg - Das Leben kehrt in die Leonberger Altstadt zurück: Die Werbegemeinschaft Faszination Altstadt, das Citymanagement und das Kulturamt laden an diesem Freitag (18 Uhr) und am Samstag (16 Uhr) zu einem besonderen Freiluft-Tanzereignis ein: Der Choreograf Yaron Shamir zeigt seine neueste Produktion „Mr. Krake“.