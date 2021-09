Kultur in Weil der Stadt Jazzpreis-Gewinnerin kommt nach Weil

Der Erlös geht an den Weiler Bürgertreff

Weiter geht es am Samstag, 9. Oktober. Dann tritt die Kabarettistin Eva Eiselt mit ihrem Programm „Vielleicht wird alles leichter“ in der Aula des Schulzentrums (Jahnstraße) auf. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 17 Euro (für Schüler fünf Euro). Und am Samstag, 27. November, zeigt das Theater am Lindenhof „Chaim und Adolf – Eine Begegnung im Gasthaus“ im katholischen Gemeindehaus. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt kostet 22 Euro (für Schüler 15 Euro).