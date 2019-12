Kultur in Weil der Stadt In der Mühle wird wieder gezaubert

Doch das mit dem Ruhestand, das ist so eine Sache. Das Rentendasein klappt nicht wirklich in der Merklinger Zaubermühle. „Wir haben diesen wunderschönen Raum“, so Hermes Kauter mit einem verschmitzten Lächeln, „und nachdem wir im ganzen Haus neue Heizungen installiert haben, auch auf dem Theater-Dachboden, wäre es doch jammerschade, den Raum nicht mehr zu nutzen.“ Deshalb wollen die beiden Merklinger ihren Mühlensaal künftig ausgesuchten Künstlern zur Verfügung stellen, „Künstlern, die sich der kreativen Zauberei verschrieben haben“, verdeutlicht Kauter. Denn das, was das Paar mit der Zaubermühle geschaffen hat, gibt es so nicht noch einmal.