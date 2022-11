Kultur in Leonberg Stabwechsel beim Jubiläumskonzert des Musikvereins Lyra

Heidinger ist auch stellvertretender Kreisverbandsdirigent des Blasmusikverbands Esslingen. Seine Tätigkeit in Leonberg gibt er jetzt „aus privaten Gründen“ auf, wie er sagt. Er brauche mehr Zeit für die Familie. „Nach so vielen Jahren in Leonberg fällt mir das schon sehr schwer“, fügt der 52-Jährige hinzu. Er sei sehr gern Leiter eines Blasorchesters. „Das ist von allen Orchestern das musikalisch flexibelste, weil es jedes Genre spielen kann, von Klassik über Jazz und Pop bis hin zu Märschen“, erklärt er. So vielfältig habe er auch die Konzerte konzipiert. Besonders gern arbeitet er mit originaler Literatur, mit Stücken, die von Grund auf für Blasorchester komponiert wurden. Deswegen wurden sie auch wieder in das Jubiläumskonzert integriert.