Kultur in Leonberg Lyra-Jubiläum auf der Zielgerade

Von denen können es ruhig ein paar mehr werden. „Wir haben eine gut laufende Kooperation mit der städtischen Musikschule“, erzählt Margarete Berndt. Dortige Flötenkurse werden in den Vereinsräumen gegeben. „Das schafft bei den Kindern eine Identifikation mit dem Verein“, freut sich die Vorsitzende. Viele wechseln in die „Bläserbande“, in der auch Klarinette unterrichtet wird.

Leo-Beach kam gut an

Sehr zufrieden ist die Vereinschefin auch mit den Veranstaltungen, sei es dem Konzert auf der Seebühne im Stadtpark oder dem Leo-Beach, der im Juni anstatt des Eltinger Straßenfestes geboten wurde. „Wir wussten bei der Planung am Jahresanfang ja gar nicht, ob wir etwas Größeres machen können“, erinnert sich Margarete Berndt an den Coronawinter. „Deshalb wollten wir auf jeden Fall am Eltinger Hof bleiben.“ Zur Not wäre es ein kleineres Fest am Vereinslokal geworden.

Doch der Leo-Beach mit Sandstrand, Liegestühlen und Cocktails kam gut an und bescherte der Lyra ein teilweise neues Publikum. Auch der Auftritt auf dem Strohländle dieser Tage war sehr gut besucht. Beim „Dicke Fische“-Konzert am 9. September können nun die Lyra-Leute mal selber zuhören.