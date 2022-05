Kultur in Leonberg Lange Kunstnacht feiert gelungenes Comeback

Ins Atelier von Michael Schönpflug drängen ebenfalls die Besucher, um die expressiven Werke des freischaffenden Künstlers zu betrachten. Auch vor dem Eingang an der Zwerchstraße kommen sie bei einem Getränk in kleinen Gruppen ins Gespräch.

Nicht nur Kunst im engeren Sinn

Ab 21 Uhr entsteht im Hinterhof des alten Rathauses eine besondere Attraktion. Der Fotograf und Lichtkünstler Laurenz Theinert wirft an die Hausfassenden Clips mit grafischen Mustern. Das Duo „Betriebsgeheimnis“, bestehend aus den Musikern Martin Schnabel und Matt Fleischmann, untermalt diese Schau musikalisch. Diese Lichtkunst findet viele Zuschauer.

Bis in die Nacht hinein ist das Areal der ehemaligen Schuhfabrik an der Eltinger Straße sehr belebt. In den weitläufigen Räumen wird Kunst ganz unterschiedlicher Facetten präsentiert. Gegenständliches wie Skulpturen und Plastiken ist dort ebenso zu finden wie Zeichnungen, Collagen und Porträts. Im Künstlerhaus werden nicht nur Werke gezeigt. In den Ateliers ist auch Musiker Markus Klohr für mehrere kleinere Auftritte zu Gast. Als Mitmachangebot können sich die Besucher im experimentellen Malen mit Aquarellfarben und im Zeichnen ausprobieren. Und es wird literarische Kunst in Form von Poetry Slam dargeboten.

Resonanz übertrifft die Erwartungen

Nach einem Jahr Coronapause 2020 und einer stark abgespeckten Version im vergangenen Jahr ist Fotograf Tobias Kegler begeistert, dass die LaKuNa wieder in großem Umfang stattfinden kann. „Das finde ich richtig toll“, sagt er. Kegler hat einen Teil der Galerie belegt, um nach zwei Jahren wieder seine Arbeiten zeigen zu können. „Für ansässige Künstler ist die LaKuNa sehr wichtig und für Leonberg eine Bereicherung“, sagt er.

Katja Rohloff, die Leiterin der Kulturabteilung der Stadt Leonberg, ist mit der Resonanz der Kulturveranstaltung vollends zufrieden und überrascht über den großen Zuspruch am Samstagabend. „Die LaKuNa hat Corona gut überstanden“, sagt sie. Alleine der Galerieverein habe ihr mehr als 1000 Besucher gemeldet. „Die Leute waren interessiert an den Arbeiten und am Austausch untereinander“, hat sie beobachtet. Die Atmosphäre hat Rohloff als durchweg positiv empfunden. Sie hatte Sorge, dass der Abend zu nass und kühl werden könnte. Diese Befürchtungen bestätigen sich am Samstagabend allerdings nicht.