Unter der Leitung der ukrainischen Dirigentin und Sängerin Viktoriia Vitrenko interpretiert „InterAKT“ dabei Fluxus-Aktionen von Nam June Paik, John Cage, George Brecht, Dick Higgins und Yoko Ono neu. Sonst dirigiert Viktoriia Vitrenko unter anderem das Kammerorchester Pforzheim, das Freiburger Barockorchester und das Concerto Tübingen. In dieser Spielzeit ist sie für die Choreinstudierung in „Alice im Wunderland“ an der Jungen Oper Stuttgart verantwortlich.