Kultur in Korntal-Münchingen Komödien, Konzerte und Kindertheater

Neun Veranstaltungen konnten stattfinden

Insgesamt 1925 Besucherinnen und Besucher zählte die Kulturreferentin im vergangenen Jahr. Von den 24 geplanten beziehungsweise aus dem Jahr 2020 verschobenen Veranstaltungen konnten von Juni an neun stattfinden. Sechs Veranstaltungen wurden abgesagt, weitere acht auf dieses Jahr verschoben.

Jetzt muss Melanie Thamm-Beck alte Kunden zurückgewinnen und neue akquirieren. Ein Schwund an Abonnenten von rund zehn Prozent jedes Jahr sei normal und lasse sich in der Regel ohne Probleme durch Neukunden ausgleichen, sagt die Kulturreferentin. Die Coronakrise machte ihr bisher aber einen Strich durch die Rechnung: Sie habe zwar nicht zu mehr Abo-Kündigungen geführt, jedoch würden einige Kunden ihr Abo vorerst ruhen lassen. Und weil sie pandemiebedingt zwei Jahre lang keine Neukunden gewinnen konnte, muss Melanie Thamm-Beck nun doppelt so viel Schwund wie sonst ausgleichen.

Das soll unter anderem am 5. Juli mithilfe des Theater-Info-Abends geschehen, der zuletzt im Jahr 2019 war. Erst erklärt Melanie Thamm-Beck das Kulturprogramm, dann ist Kultur zu sehen. Dieses Mal zeigt der Schauspieler und Komiker Hans-Joachim Heist sein Heinz-Erhardt-Programm.

Kulturprogramm passt zum Image der Stadt

Sie sei zuversichtlich, die Werbetrommel erfolgreich zu rühren, sagt Melanie Thamm-Beck. Und das kann sie auch getrost sein, denn sie bietet den Menschen – auch von außerhalb der Stadtgrenzen –, was sie von der Kultur der Stadt seit Jahrzehnten kennen und erwarten: Anspruchsvolles und zugleich unterhaltsames Theater. „Gerade unsere Abonnenten sind geschult und wissen genau, was gut und was schlecht ist.“ Das Kulturangebot in Korntal-Münchingen trage ein Stück weit zur Identifikation mit der Stadt bei, passe zu ihrem Image, das sie vermittle, und präge das Miteinander der Menschen.