Kultur in Korntal-Münchingen Die Abonnenten werden wieder mehr

Der Aboverkauf hat sich noch nicht ganz erholt von den Folgen der Coronakrise. Auch wenn laut Thamm-Beck an jenem Abend mehr Kulturliebhaber teilnahmen als etwa im Jahr 2019, die wie sonst auch aus der gesamten Region kamen – die Kulturreferentin spricht von einer großen Treue und Bindung der Leute. Für die neue Kultursaison, die an diesem Mittwoch mit der Komödie „Barfuß im Park“ und Lilo Wanders in der Hauptrolle beginnt, zählt Melanie Thamm-Beck bisher 297 Abos. Womit sie aber zufrieden sei. Zum Vergleich: In der Saison 2019/2020 waren es 345 Abos, in der Saison drauf noch 293 und 2021/2022 gerade mal 267 Abos.