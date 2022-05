Kult-Kneipe in Gebersheim Pizza mit Charme im Ochsen

Lesen Sie aus unserem Angebot: Sacher sagt seinem Brauhause ade

Die Einrichtung in der Küche beschränkt sich auf das Nötigste und ist ebenfalls in die Jahre gekommen. Warmwasser kommt aus dem Boiler. Die elektrischen Leitungen würde man heutzutage anders verlegen. „Hier mache ich morgens immer meinen Teig und wasche den Salat“, sagt Rita voller Stolz. Nächstes Jahr zum runden Ochsen-Jubiläum soll ein großes Fest stattfinden. „Dann will ich die Straße sperren lassen und die Feuerwehr und die Vereine sollen mit mir mitfeiern“, sagt Rita. Mit ihren fast 80 Jahren ist sie nach wie vor fit. „Ich mache meine Arbeit richtig gerne, ohne sie würde ich schnell abbauen“, sagt sie.

Als Gastarbeiterin kommt sie 1964 nach Deutschland

1964 kam sie als Gastarbeiterin nach Deutschland. Wie viele andere auch, wollte sie nur ein paar Jahre bleiben und dann wieder zurück in die Heimat. Irgendwann war das kein Thema mehr. Mit ihrem zweiten Mann Antonio Serdino, der aus Sardinien stammte und vor ein paar Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam, pachtete sie 1973 den Ochsen in Gebersheim. Die damalige Inhaberin des Gasthauses, Anna Kauter, war verstorben. „Ich habe mich hier sofort wohl gefühlt, und schon am Eröffnungstag war die Gaststube voll“, erinnert sie sich noch heute an die Anfänge in der einst selbstständigen ländlichen Gemeinde, wo jeder jeden kannte.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Gebersheim ist dörflich geblieben

Was wurde im Ochsen nicht alles gefeiert. Vor allem die Fußball-Fans kamen so richtig auf ihre Kosten. Vor etwa 30 Jahren, als nur noch das Pay-TV Premiere manche Spiele in voller Länge zeigte, kamen die VfB-Fans samstags in Scharen. „Weil es nicht so viel Platz gab, saßen sie sogar auf dem Boden“, sagt Nikolaus Asonitis, der auch die regelmäßigen Rentner-Stammtische ab 10 Uhr morgens noch viele Jahre als Kind miterlebte.

„Da wurde kräftig geraucht, der ganze Raum war vernebelt.“ Oder die legendären Faschingspartys, wo das winzige schiefe Büro in eine Bar umfunktioniert wurde. „Diese turbulenten Zeiten sind in der Zwischenzeit vorbei, es ist ruhiger geworden“, sagt der Sohn. Doch noch immer ist der Ochsen ein beliebter Treffpunkt.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Gebersheim plant einen Kunstrasenplatz

Bei schönem Wetter sind die Tische im Hof an den Wochenenden voll. In der Pandemiezeit hat der Ochsen die Gerichte ausgeliefert „Wir haben eine tolle Stammkundschaft, die uns unterstützt hat“, sagt Asonitis. Rita trinkt derweil ihre Suppe aus und verabschiedet sich in ihre Wohnung im oberen Stockwerk. Sie muss noch rasch eine Runde schlafen, um später für ihre Gäste fit zu sein.

Der Ochsen in Gebersheim

Geschichte

Das Haus in der Alten Dorfstraße 18 wurde bereits im Jahr 1830 urkundlich erwähnt und ist auch mit der Vereinsgeschichte des SV Gebersheim eng verbunden. Dort fand im Jahr 1924 die Gründungsversammlung statt. Und ebenfalls die zur Wiedergründung nach dem Krieg im Jahr 1947.

Vereinslokal

Bis zur Errichtung des Saalanbaus am Sportheim An der Hohlen Eiche im Jahr 1961 war der Ochsen das Vereinslokal. Hier wurden Versammlungen abgehalten und Siege gefeiert. Die Gastmannschaften zogen sich dort um. 1973 verstarb die Ochsen-Inhaberin und Fußball-Gönnerin Anna Kauter. Rita – damals Asoniti – und Antonio Serdino stiegen als Pächter ein.