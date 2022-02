Künstler aus Ditzingen Wer war der Maler Erwin Starker?

Ditzingen - In diesem Jahr wäre Erwin Starker 150 Jahre alt geworden. In einer Ausstellung wollen deshalb die Leiterin des Stadtmuseums Ditzingen, Nina Hofmann, und der Leiter des Stadtarchivs, Florian Hoffmann, das Wirken und die Lebensumstände des schwäbischen Landschaftsmalers unter die Lupe nehmen. Starker, in Stuttgart geboren, wohnte von 1900 an mit seiner Frau und seiner Tochter in der Leonberger Straße, also zentral in Ditzingen. Das Stadtmuseum verfügt über einige seiner Werke in Öl und Pastell, die laut der Stadt zum Teil in der Sonderausstellung gezeigt werden sollen. In Kunstkreisen war der Schüler von Albert Kappis und Gustav Schönleber durchaus renommiert, seine Bilder sind in vielen Sammlungen und Museen vertreten. In Ditzingen lebte er jedoch eher zurückgezogen und hat – mit Ausnahme seiner Bilder, die häufig Motive aus der Umgebung zeigen – nur wenige Spuren hinterlassen. Er starb im April 1938.