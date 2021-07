Küchenverbund „Der Kreis“ in Leonberg Leben und Kochen in der Zukunft

Die Anja-Schaible-Stiftung, 2009 von „Der Kreis“-Chef Ernst-Martin Schaible gegründet, hat zum Ziel, junge Menschen für den Beruf des Küchenspezialisten zu begeistern und zu gewinnen. Die Stiftung fördert interdisziplinäre Projekte an verschiedenen Hochschulen, um die Trendthemen „Küchengestaltung“ und „Küchendesign“ bei den Studierenden ins Rampenlicht zu rücken „und ihnen zu vermitteln, welche attraktiven und kreativen Berufschancen diese Branche in der Zukunft bietet“, wie Schaible betont.

Kooperationen bestehen mit der Hochschule für Technik in Stuttgart und der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Detmold. „Es ist mir ein ganz großes Anliegen, unserer Küchenbranche in Deutschland den Nachwuchs zu sichern“, sagt der Stiftungsgründer Ernst-Martin Schaible. „Deshalb werden wir noch intensiver das Handwerk und die Hochschulen fördern.“

Wie sieht die Zukunft aus?

Wie kochen und leben wir in der Zukunft? Mit dieser spannenden Aufgabenstellung entstand 2009 die Idee, eine Zusammenarbeit mit Studenten an Hochschulen für neuartige Innovationskonzepte für Küche und Wohnen einzugehen. Die Stiftung legt besonderen Fokus auf interdisziplinäre Kooperationen zwischen Fachbereichen, etwa der Innenarchitektur, den Sozial- und Gesundheitswissenschaften, Soziologie und Kommunikation.

Innerhalb der geförderten Projekte organisiert und finanziert die Stiftung Praxisexkursionen und Seminare, in denen die Studierenden ihre Ideen entwickeln. So fördert die Stiftung ein Netzwerk zwischen Forschung, Wissenschaft und Praxis. Sie unterstützt Studienprojekte an verschiedenen Hochschulen.