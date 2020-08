KSK unterstützt Klinikförderverein Spende zum Wohl der Patienten

KSK spendet an von der Krise betroffene Vereine

Insgesamt 93 000 Euro hat die KSK an 19 Vereine und Institutionen gespendet, die Projekte aus den Bereichen Soziales, Sport und Gesundheit ins Leben gerufen haben. Damit wolle man lokalen Vereinen in Corona-Zeiten finanziell zur Seite stehen. „Vereine sind das Herzstück unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Durch die notwendigen Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie sind diesen viele Einnahmen weggebrochen und erforderten auf der anderen Seite zusätzliche Ausgaben und Ideen. Hier hilft die Kreissparkasse gerne“, sagt Detlef Schmidt, Vorstandsvorsitzender der KSK. So erhielten auch die Fördervereine der Kliniken Herrenberg und Böblingen/Sindelfingen sowie die Kreisverbände von Caritas und DRK eine Zuwendung.