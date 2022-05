Kritik aus Gemeinderat Mönsheim Wer darf bei der Verkehrsschau dabei sein?

Lesen Sie aus unserem Angebot: Drei wollen Mönsheimer Bürgermeister werden

Der Bürgermeister sagte zu, prüfen zu wollen, ob das seitherige Schild tiefer gesetzt und beibehalten werden könne. „Es ist uns überlassen, was wir dahinhängen, solange das Schild einer Norm entspricht.“

Tempo 50 gefordert zwischen Ortskern und Sporthalle

Weiter wies die UBLM in ihrem Antrag auf eine in der Gemeinde schon länger diskutierte Forderung hin: Im Bereich zwischen der Appenbergsporthalle und dem Ortsanfang Mönsheim solle Tempo 50 gelten. Während für die gesamte Ortsdurchfahrt Tempo 30 gilt, ist bis jetzt auf dem kurzen Teilstück der Landesstraße Tempo 70 zugelassen. „Das ärgert mich saumäßig“, schimpfte UBLM-Gemeinderat Hans Kuhnle.

Andreas Bürle (FWG) ergänzte, dass auch der Fußgängerverkehr entlang dieser Strecke deutlich zugenommen habe, vor allem seit 2015 Flüchtlinge in den Ort kamen. „Ich kann gern noch einmal einen Brief ans Landratsamt schreiben“, sagte der Bürgermeister. In der Vergangenheit sei das stets ohne Erfolg gewesen.