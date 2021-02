Kritik an Supermärkten Floristen appellieren an Blumenfreunde

In ihrem Beitrag in den sozialen Medien appelliert Sina Bertsch an die Menschen, sich daran zu erinnern, wo die Vorzüge von echten Floristen liegen. Nämlich, dass sie immer auch Berater sind, wissen, wie Blumen aufzubewahren und zu behandeln sind, damit der Kunde möglichst lange etwas davon hat, oft flexible Abholungen möglich machen und vieles mehr. Hinzu komme, dass die Supermärkte die Pflanzen oft zu einem derart geringen Preis verkaufen, dass „beim Gärtner definitiv nur ein paar Cent ankommen“, sagt Sina Bertsch.

„Vielen Kollegen geht es nicht gut“

Um die Einschränkungen in der Coronazeit irgendwie auszugleichen, „haben wir neue Konzepte entwickelt, Selbstbedienung ermöglicht, den Onlineshop erweitert, Whatsapp-Business eingerichtet mit Produktkatalog zum direkten Bestellen und Schaufenster-Shopping aufgebaut. Oft gratis ausgeliefert. Versuchen, alle Wünsche zu erfüllen, sind im Werkstattmodus für die Kunden da, wenn auch nicht sichtbar“, schreibt die Wimsheimerin Sina Bertsch in ihrem Beitrag. Dennoch werde die Lage nicht einfacher. „Vielen Kollegen aus unserer Branche geht es nicht gut, also überlegt, ob ihr wirklich im Supermarkt die Blumen mitnehmt oder doch lieber beim Fachgeschäft vor Ort bestellt, damit es auch in Zukunft noch in jedem Ort Fachgeschäfte gibt.“

Besonders jetzt zum Valentinstag am 14. Februar geht der Appell von Floristin Sina Bertsch an die Menschen, sich für den großen Strauß oder das kleine Blümchen für den Liebsten oder die Liebste doch an ihr persönliches Blumengeschäft zu wenden, statt ins Supermarktregal zu greifen.

Allerdings, rät die Wimsheimer Floristin Bertsch: Aufgrund der Einschränkungen auch im derzeitigen Lieferverkehr sollten die Valentinsblumen ein paar Tage vorher vorbestellt werden.