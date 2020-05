Krisentelefon der Leonberger Klinik Das Team von der Psychotherapie hört zu und hilft weiter

Grandel leitet die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie im Krankenhaus Leonberg. In der Außenstelle des Klinikums Nordschwarzwald mit Hauptsitz in Calw-Hirsau schellt in diesen Tagen öfters das Telefon als sonst. In Corona-Zeiten haben viele Menschen Redebedarf. Und dafür haben die Leonberger Psychologen einen gesonderten Telefonservice eingerichtet: Die Hotline mit der Rufnummer 07152 / 202 69 220 ist werktags von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 20 Uhr geschaltet. Wer etwas loswerden möchte, kann hier kostenlos anrufen.