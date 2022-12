Krippenweg im Ländle Die Renninger Krippe geht auf Reisen

Neben Kirchen und Kapellen finden sich auch einige außergewöhnliche Stationen auf dem Krippenweg: In Winnenden stehen die Krippenfiguren im Paulinen-Stift, in Lorch im Kloster und in Gschwend sogar mitten im Wald. So individuell wie die Standorte sind wie gewohnt auch die Szenerien: Sie zeigen Menschen aus aller Welt, Aspekte des Glaubens und der Gemeinschaft, Heilige und mehr. In der Weiler Heiligkreuzkapelle stehen sogar „närrische“ Figuren. An der Martinuskirche in Malmsheim, wo die Krippe über Jahre hinweg stand, wird auch eine kleine Station aufgebaut. Am 3. Advent soll es eine kleine Krippenfeier geben. Ob Veranstaltungen an den anderen Standorten geplant sind, hängt von den dortigen Gemeinden ab.

Aus der Aktion soll auch für andere Menschen in der Welt Gutes entstehen: An jeder Krippe wird eine Spendenkasse aufgestellt. Das Geld soll vor allem in die Ukraine, aber auch an andere Bedürftige gehen. In der Ukraine pflegt Franz Pitzal engen Kontakt zum Bischof von Odessa, Stanislav Shyrokoradiuk, der 400 Binnenflüchtlinge betreut.

Krippenweg im Ländle

Die Figuren

Die handgemachten Figuren der Renningerin Hildegard Buchhalter bilden das Herz der Renninger Krippe. Sie starb bereits 2001, zuvor hatte sie aber unzählige Puppen gefertigt, die Menschen aus unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Berufen und Lebenssituationen und sogar ein paar berühmte Persönlichkeiten abbilden. Unterm Jahr sind die Figuren im Renninger Krippenmuseum ausgestellt. Das Museum kann auf Anfrage besucht werden, während des Krippenwegs ist eine Besichtigung aber nicht möglich.

Krippenweg

An folgenden Orten machen die Figuren der Renninger Krippe Station. Die angegebenen Starttermine sind die spätestmöglichen, zum Teil stehen sie schon früher. Sie bleiben alle bis zum 2. Februar 2023 aufgebaut, Ausnahme ist Winnenden. Der Eintritt ist grundsätzlich frei.

Backnang

Kirche Christus König (Seelacher Weg 33), ab 11. Dezember. Thema: Christliches Afrika

Calw-Heumaden

Evangelische Versöhnungskirche (Christian-Barth-Straße 1), seit 27. November. Thema: Ökumene verbindet

Döffingen

Kirche Johannes der Täufer (Meisenweg 25), ab 11. Dezember. Thema: Flüchtlinge

Ellwangen

Heilig-Geist-Kirche (Dresdener Straße 19), ab 11. Dezember. Thema: Mit Pater Philipp zur Krippe

Gschwend

Der Krippenweg startet am Waldrand beim Mühläckerle (Parkplätze am Badsee), seit 27. November. Thema: Krippenweg im Wald

Heidenheim

Marienkirche (Stadtmitte), ab 11. Dezember. Thema: Asien an der Krippe

Heilbronn-Böckingen

Evangelische Stadtkirche (Kirchsteige 10), seit 26. November. Thema: Die Orgel gehört zur Krippe

Heimsheim

Heilig-Geist-Kirche (Mozartstraße 22), ab 11. Dezember. Thema: Indien in seiner Vielfalt

Leonberg-Höfingen

Kirche St. Michael (Ulmenstraße 7), ab 4. Dezember. Thema: Menschlichkeit

Lorch

Kloster Lorch (Klosterstraße), seit 27. November. Thema: Europa kommt zur Krippe

Renningen-Malmsheim

Martinuskirche (Westerfeldstraße 19), ab 11. Dezember. Thema: Engel verkünden den Frieden

Neuhausen im Enzkreis

Wendelinskapelle (Furtstraße), seit 27. November. Thema: Mit Wendelin zur Krippe

Schwäbisch Gmünd-Rechberg

Bruder-Klaus-Kapelle (Hohenstaufenstraße 48), ab 16. Dezember. Thema: Sieben Berge machen Geschichte

Ulm-Gögglingen

Heilig-Kreuz-Kirche (Abt-Ulrich-Straße 2), ab 11. Dezember. Thema: Farbenfrohes in Südamerika

Waiblingen

Kirche St. Antonius (Fuggerstraße 31), ab 18. Dezember. Thema: Musik gehört zur Weihnacht

Waldenbuch

St.-Martinus-Kirche (Breslauer Straße 1), seit 27. November. Thema: St. Martin

Weil der Stadt

Heiligkreuzkapelle (Kreuzung Grabenstraße/Merklinger Straße), seit 27. November. Thema: Auch die Narren sind an der Krippe

Weil im Schönbuch

Kirche St. Johannes Baptist (Furtbrunnen 4), seit 26. November. Thema: Für alle da sein

Winnenden

Paulinenpflege (Degenhoferstraße 99–101), von 1. Dezember bis 20. Januar. Thema: Alle kommen zur Krippe

Wurmberg

Katholische Kirche (Uhlandstraße 32), ab 4. Dezember. Thema: Glaubenszeugen unseres Landes

Besichtigung

Einige Standorte sind frei zugänglich, andere werden nur nach Anmeldung geöffnet. Die Informationen und Kontaktdaten dazu sollen bald auf der Homepage der Renninger Krippe unter www.renninger-krippe.de veröffentlicht werden. Aktuell ist die Seite nicht abrufbar. Bis dort alles wieder funktioniert, können die Infos per E-Mail an fp-stiftung-renningen@web.de angefragt werden.