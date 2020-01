Renningen - Als „wunderbare Tradition“ hat Gebhard Fürst die in der Malmsheimer Kirche aufgebaute Krippe bezeichnet. Am Samstag hielt der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart dort den Abendgottesdienst und gratulierte zum Jubiläum. Pfarrer Franz Pitzal und seine Helfer bauen die Krippenausstellung in diesem Jahr schon zum 40. Mal auf, in früheren Jahren in der Kirche in Renningen, heute in Malmsheim.