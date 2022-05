Täter erbeuteten 100 Euro

Im Anschluss wurden mit der Karte in einer anderen Bankfiliale in der Kirchstraße in Gerlingen 100 Euro abgehoben. Hierbei war der männliche Täter in Begleitung einer Komplizin. Der Mann dürfte etwa 1,80 Meter groß sein und war mit einem schwarzen Poloshirt mit gelbem Kragen und gelb-rotem Ärmelrand bekleidet. Außerdem trug er eine knielange, graue Hose und eine schwarze Schildmütze mit gelben Applikationen. Die Frau hat lange, schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie hatte ein knielanges, blau-graues, hochgeschlossenes Kleid mit kurzen Ärmeln an. Dazu trug sie schwarze Schuhe und eine verspiegelte Sonnenbrille. Außerdem führte sie eine kleine, schwarze Handtasche an einer silbernen Kette mit sich.