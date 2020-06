Nach den Ermittlungen der Polizei ist das Geschäft so gelaufen: Die beiden Drahtzieher hätten in den Vereinigten Arabischen Emiraten Luxusautos gekauft und auf dem Seeweg über Rotterdam nach Deutschland eingeführt. Auf Abstellplätzen hätten sie in Leonberg und Geislingen an der Steige die Fahrzeuge zwischengelagert. Um Einfuhrzölle und Steuern zu sparen, legten die Tatverdächtigen offenbar den deutschen Zollbehörden gefälschte Rechnungen vor, die deutlich zu tief angesetzt waren.