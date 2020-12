Kriminalstatistik Renningen Ein erfreulich ruhiges Jahr für die Polizei

Viele Diebstähle zur Zeit der Bosch-Baustelle

Besonders hoch war die Zahl der Diebstähle in den Jahren 2014 bis 2016 mit einem Höchststand von 277 im Jahr 2014. Das war das Jahr, in dem es auf der Baustelle des Bosch-Campus so richtig losging, „da wurden natürlich viele Diebstähle von dem Gelände gemeldet“. Seither ist die Zahl der gemeldeten Diebstähle immer weiter zurückgegangen.