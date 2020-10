Kriminalitätsstatistik aus Leonberg Handyspielen am Steuer kann tödliche Folgen haben

Leonberg - Diesen Unfall haben die Rettungskräfte und die Polizeibeamten selbst nach anderthalb Jahren nicht vergessen: Am Vorabend des 1. Mai 2019 prallen auf der B 295, direkt an der Stadtgrenze zwischen Leonberg und Ditzingen, zwei Autos frontal aufeinander. Ein Chevrolet war auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Fahrerin des entgegenkommenden Smarts, eine Mutter von zwei Kindern, starb noch an der Unfallstelle.