Kriminalität rund um Leonberg Anrufe mit betrügerscher Absicht nehmen stark zu

Leonberg - Um 12.40 Uhr klingelt das Telefon bei dem 88-Jährigen in Renningen. Am Apparat meldet sich ein „Polizeibeamter“, angeblich vom Polizeipräsidium Stuttgart. Der erkundigt sich äußerst „besorgt“ bei dem Senior, ob alles in Ordnung sei. Doch der erinnert sich schnell, dass er jüngst einen Zeitungsbeitrag über Anrufe von Betrügern gelesen hat, die sich als Polizisten ausgeben, um an Geld und Wertsachen ihrer Opfer heranzukommen. Der 88-Jährige legt auf.