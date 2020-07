Kriminalität in Leonberg Kein Brennpunkt, keine Video-Überwachung

So gab es hier, mitten im Stadtzentrum, 2019 beispielsweise fünf sogenannte Rohheitsdelikte. Gemeint sind Verletzungen bei Schlägereien oder anderen Handgemengen. Auch wenn ein Mensch länger festgehalten wird, fällt das unter diese Kategorie der Rohheit. In ganz Leonberg registrierten die Beamten im vergangenen Jahr 160 Delikte dieser Art.

Auch bei anderen Taten rangiert der Neuköllner Platz stadtweit nicht in vorderster Reihe. Aggressive Streitereien wurden zwischen Römerstraße und Brennerstraße im vergangen Jahr lediglich zwei von 122 in ganz Leonberg festgestellt. Erfreulich niedrig auch die niedrige Zahl der Rauschgiftvergehen. Vier Menschen wurden mit Drogen am Neuköllner Platz erwischt, in der Gesamtstadt waren es 124.

Besseres Sicherheitsgefühl

Unterm Strich ziehen die Polizei und das städtische Ordnungsamt ein tendenziell positives Fazit: Einen richtigen Kriminalitätsschwerpunkt gibt es in Leonberg weder am Neuköllner Platz noch an einem anderen Ort in der Stadt. Daher seien „die rechtlichen Voraussetzungen für eine Kamerainstallation und Videoüberwachung eindeutig nicht gegeben.“

Anders sieht das in den Parkhäusern aus, die von den Leonberger Stadtwerken betrieben werden. Sie zählen nicht als öffentlicher Raum. Deshalb gelten auch hier die Gesetze zur Überwachung nicht.

Die Garage am Bahnhof ist ganz aktuell mit 20 neuen Kameras ausgestattet worden, nachdem es dort schon sieben gegeben hatte. In der Altstadt werden neben den eigentlichen Parkdecks die Zu- und Ausfahrten Seedammcenter und Hinterer Zwinger sowie die ober- und unterirdischen Eingangsbereiche mit einzeln steuerbaren Kameras ausgestattet. Insgesamt sind 70 Stück vorgesehen.

Randalierer schneller ermitteln

Hier geht es neben dem Sicherheitsgefühl, das insbesondere bei den weiblichen Kunden so verstärkt werden soll, um handfeste finanzielle Gründe. Denn in den Parkhäusern unter dem Marktplatz und am Bahnhof toben oft Unholde ihre Zerstörungswut aus, die Aufzüge werden als Toilette benutzt.

Im Bahnhofsparkdeck gibt es ein weiteres Problem: Die obere Etage war in Vor-Corona-Zeiten bei jungen Leuten ein beliebter Party-Treffpunkt. Diese Zustände haben dem Image beider Parkhäuser empfindlich geschadet. Die Kameras sollen mit dazu beitragen, den Menschen die Vorbehalte gegen einen Parkhausbesuch zu nehmen und mutmaßliche Randalierer schneller zu ermitteln. Insgesamt kosten die neuen Kameras für beiden Garagen 195 000 Euro.